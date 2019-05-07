Россия эксплуатирует украинские месторождения на аннексированном Крымском полуострове и уже добыла более 9 миллиардов кубометров газа с начала оккупации. Буровые вышки, захваченные РФ, в очень плохом состоянии. Россияне не вкладываются в месторождения и оборудование.

Об этом рассказала гендиректор компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова, информирует Крым.Реалии.

«На сегодняшний день Россия нелегитимно из всех месторождений, которые принадлежат Украине, уже добыла 9,2 млрд кубометров. Когда я видела наши буровые «Петр Годованец» и «Украина», на них закрасили названия. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году… Все работает на истощение», — поведала глава «Черноморнефтегаза».

По информации «Нафтогаза», РФ использует недра 9 месторождений «Черноморнефтегаза».

После аннексии Крыма территория Черноморского шельфа уменьшилась почти в три раза и достигает 40 тысяч квадратных километров. До оккупации разведанные запасы достигали от 100 до 300 млрд кубометров газа, а территория Черноморского шельфа достигала более 130 тыс. Квадратных километров.

В апреле международный арбитраж поддержал «Укрнефть» в споре с РФ и обязал россиян выплатить почти полмиллиона долларов компенсации за захват имущества украинской компании в аннексированном Крыму. Кроме того, «Укрэнерго» инициировало спор с РФ из-за активы в оккупированном Крыму.