Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності – розвідка США
|11:00 30.05.2019
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|Россия
Американські агентства розвідки вважають, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям, повідомив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі.
«США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування», – сказав Ешлі, передае «Радио Свобода».
За його словами, Росія «не бажає підтверджувати», що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.
Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у столиці Австрії Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.
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