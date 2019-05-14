Украина выходит из налоговых соглашений СНГ

10:40 30.05.2019 0 комментариев Украина

Украина продолжает выход из международных соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств


Кабинет министров Украины перешел к практическим шагам по прекращению действия международных договоров по экономическим вопросам, заключенных в рамках СНГ. Об этом свидетельствует принято постановление Кабмина № 415 «О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств» (СНГ) от 22 мая, сообщает «ЛІГА ЗАКОН».


В частности, Украина выходит из:
1. Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избегании двойного налогообложения доходов и имущества, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Соглашение распространялась на налоги с доходов и имущества или части общей прибыли или общего имущества, взысканного в соответствии с законодательством каждого из договаривающихся государств, независимо от метода их взимания.


2. Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, подписанного 4 июня 1999 года в Минске. Предметом этого соглашения было сотрудничество и взаимная помощь компетентных органов сторон по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере.


3. Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного 3 июня 2005 года в Тбилиси. Согласно этого соглашения, а также национального законодательства и международных обязательств, стороны осуществляли сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии налоговых преступлений.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров принял инициированное Минэкономразвития решение о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и Соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.



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