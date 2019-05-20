Над Ханским дворцом в Бахчисарае установили металлический навес

10:20 30.05.2019 0 комментариев Бахчисарай

Над главным корпусом Ханского дворца в Бахчисарае в Крыму установили металлический навес. Подконтрольные Кремлю чиновники говорят без этой конструкции не смогут спасти крышу дворца. Украинские же ученые уверяют: Россия уничтожает уникальный памятник архитектуры.

Как сообщают журналисты из проекта «Радио Свобода» «Крым Реалии», на восьми крупных объектах дворцового комплекса ведутся раскопки. Это – самые масштабные археологические исследования памятника. Но то, как их организованно, возмущает местных архитекторов, сообщает Сегодня.

«Там очень важно все: как лежали предметы, на каком расстоянии друг от друга, какая кучность их была. Просто так сидит человек, по всей видимости, далекий от археологии, складывает это все в кучу, но это как копание картошки», – говорит Эдем Дудаков, архитектор из Бахчисарая.

Так называемые противоаварийные работы в дворцовом комплексе продолжаются с 2017 года. Но когда их начали фундамент мечети не исследовали. А это нарушение правил реставрации, объясняет нам бывший руководитель музея Эльмира Аблялимова.

Временный навес якобы должен защитить здание главного корпуса дворца от осадков в ходе реставрации, пока крыша разобрана. Все места, где стоят опоры, залиты бетоном. Теперь здесь для археологов мертвая зона.

Подрядчик, осуществляющий противоаварийные работы, требует к июлю свернуть раскопки. Обеспокоенные археологи уверены: такая спешка сказывается на качестве исследований. Некоторые находки не фиксируются как положено.

Сейчас на южной части главного корпуса снимают черепицу. Крымскотатарские активисты настаивают, чтобы доступ во дворец предоставили миссии ЮНЕСКО. Она смогла бы оценить, как идут работы и какой вред нанесен дворцовому комплексу.

Ранее  оккупанты «национализировали» Ханский дворец в Бахчисарае.



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