Правительство Грузии вновь поднимает вопрос об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили, передает Интерфакс.

«Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — заявил депутат грузинского парламента от правящей партии Нукри Кантария. Он также отметил, что с ним согласны и коллеги по фракции парламентского большинства.

Кроме того, депутат Акакий Зоидзе выступил с мнением, что прокуратура Грузии должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

Как сообщалось, сегодня в 17:28 самолет, на котором Саакашвили летел из Польши в Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернуться в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела.