Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
|09:40 30.05.2019
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|Румыния
Юридическая комиссия сената Румынии подготовила отчет о снятии иммунитета с председателя верхней палаты парламента, руководителя Альянса либералов и демократов Кэлина Попеску-Тэричану, которого обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.
«Социал-демократическая партия дала юридической комиссии две недели, чтобы принять решение относительно требования Управления по борьбе с коррупцией о снятии иммунитета с председателя сената Кэлина Попеску-Тэричану», - заявила вице-председатель верхней палаты Алина Горгю.
Согласно регламенту, отчет юридической комиссии будет вынесен на обсуждение на одном из пленарных заседаний сената.
В конце 2018 года румынское Управление по борьбе с коррупцией обратилось к сенату с требованием снять иммунитет с его председателя, который обвиняется в получении от одной из австрийских фирм взятки в размере 800 тысяч долларов. По материалам уголовного дела, он получил эти деньги, когда находился на посту премьер-министра Румынии (2007-2008 годы).
Как сообщал Укринформ, в понедельник, 26 мая, по обвинению в коррупции председателя нижней палаты парламента Румынии, лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня был осужден на три с половиной года заключения.
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