Два дня до лета: появились грустные фото набережной на популярном курорте в Крыму / Фото

09:20 30.05.2019 0 комментариев Крым

На пляжах аннексированного Крыма решили воспользоваться полным отсутствием туристов и начали ремонтные работы местных инфраструктурных объектов, в частности, в Алупке у моря выгрузили необработанный лес и стройматериалы.

Об этом через аккаунт в Twitter сообщил паблик «Х**вый ЮБК», сообщает Апостроф.

На снимках, опубликованных пабликом, заметно, что переходы между пляжами не ухожены и в полуразобранном состоянии.

Администраторы паблика подшутили над готовностью пляжей оккупированного города к пляжному сезону и принятию туристов.

«Алупка полностью готова», - отмечено в публикации.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что пляжи легче перенести, чем привести в порядок к летнему сезону.

Ранее в сети были опубликованы майские снимки с популярных украинских пляжных курортов. Везде, кроме оккупированного Крыма, на них заметно большое количество отдыхающих.



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