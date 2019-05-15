Два дня до лета: появились грустные фото набережной на популярном курорте в Крыму / Фото
|09:20 30.05.2019
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|Крым
На пляжах аннексированного Крыма решили воспользоваться полным отсутствием туристов и начали ремонтные работы местных инфраструктурных объектов, в частности, в Алупке у моря выгрузили необработанный лес и стройматериалы.
Об этом через аккаунт в Twitter сообщил паблик «Х**вый ЮБК», сообщает Апостроф.
На снимках, опубликованных пабликом, заметно, что переходы между пляжами не ухожены и в полуразобранном состоянии.
Администраторы паблика подшутили над готовностью пляжей оккупированного города к пляжному сезону и принятию туристов.
«Алупка полностью готова», - отмечено в публикации.
Пользователи в комментариях к посту отметили, что пляжи легче перенести, чем привести в порядок к летнему сезону.
Ранее в сети были опубликованы майские снимки с популярных украинских пляжных курортов. Везде, кроме оккупированного Крыма, на них заметно большое количество отдыхающих.
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