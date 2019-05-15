На пляжах аннексированного Крыма решили воспользоваться полным отсутствием туристов и начали ремонтные работы местных инфраструктурных объектов, в частности, в Алупке у моря выгрузили необработанный лес и стройматериалы.

Об этом через аккаунт в Twitter сообщил паблик «Х**вый ЮБК», сообщает Апостроф.

На снимках, опубликованных пабликом, заметно, что переходы между пляжами не ухожены и в полуразобранном состоянии.

Администраторы паблика подшутили над готовностью пляжей оккупированного города к пляжному сезону и принятию туристов.

«Алупка полностью готова», - отмечено в публикации.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что пляжи легче перенести, чем привести в порядок к летнему сезону.

Ранее в сети были опубликованы майские снимки с популярных украинских пляжных курортов. Везде, кроме оккупированного Крыма, на них заметно большое количество отдыхающих.