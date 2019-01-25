Украина останется темой переговоров Трампа и Путина – Волкер

08:23 30.05.2019 0 комментариев Украина

Украинский вопрос, включая необходимость освобождения Россией украинских моряков и кораблей, остается в повестке дня отношений США и РФ, в том числе запланированной на следующий месяц встречи Трампа и Путина.

Об этом в Вашингтоне на конференции в Фонде Карнеги за международный мир заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает  Укринформ.

«Как все помнят, в прошлом декабре планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и посадила в тюрьму моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным», - отметил представитель Госдепа.

С тех пор, по его словам, Вашингтон не прекращает настаивать на освобождении моряков.

Волкер напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины. «Действия РФ никоим образом не соответствуют международному праву, у них нет оснований дальше задерживать моряков, но они до сих пор делают это», - констатировал американский дипломат.

Однако, по его словам, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые нужно обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуации в Венесуэле, Сирии, Северной Корее, дипломатическом противостоянии, боевых действиях на Донбассе, аннексии Крыма.

Поэтому, по словам Волкера, было бы хорошо, если бы Трамп и Путин могли встретиться и обсудить темы, чтобы «определиться, есть ли возможность немного охладить ситуацию, найти пути, где можно действовать конструктивно».

В то же время, представитель Госдепа подчеркнул: «Это не говорит о том, что мы не занимаемся вопросами Украины. Мы должны пытаться уладить все крупные разногласия между двумя великими странами».

Как сообщал Укринформ, Дональд Трамп в начале мая заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится в конце июня в японском городе Осака.



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