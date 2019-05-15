Реконструкция набережной реки Салгир в Симферополе предполагает снос зеленых насаждений, которые растут в русле реки или разрушают ее берега.

Об этом журналистам в среду рассказал генеральный директор компании подрядчика работ Игорь Анацкий, сообщает Новости Крым.

«Мы убираем только те деревья, которые растут либо в русле реки, либо разрушают ее берега. Больше ничего сноситься не будет. Сделаны обследования, получены порубочные билеты, 649 деревьев (будет снесено — ред.)», — сказал Игорь Анацкий.

Он также добавил, что к работам, которые стартуют 30 мая, будут привлечены более 30 сотрудников, в пик – от 250 до 300 человек и порядка 40 единиц техники.

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Работы по капитальному ремонту набережной Симферополя начались 28 мая. Привести в порядок большую ее часть планируется к 4 сентября. Всего же реконструкции подлежит 14-километровый участок. Как уточнила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, работы одновременно ведутся на трех участках — от улицы Шмидта до парка Гагарина и в сторону ялтинской объездной, а также на набережной Малого Салгира.