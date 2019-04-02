Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня

21:00 29.05.2019 0 комментариев Греция

Дострокові парламентські вибори в Греції, призначені прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом минулої неділі після того, як його партія програла опозиції на виборах у ЄС, відбудуться 7 липня.

Про це заявив офіційний представник грецького уряду Дімітріс Цанакопулос, передає УНН з посиланням на Ekathimerini.

"Рішення прем'єр-міністра дійсно полягає в тому, що вибори, які повинні відбутися 7 липня, не повинні заважати вступним іспитам до вищих навчальних закладів", - зазначив Цанакопулос.

Виступаючи після гучної поразки від опозиційних консерваторів на виборах до Європейського парламенту, у неділю ввечері Ціпрас оголосив про дострокові вибори, заявивши, що результат "не відповідає нашим очікуванням".



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