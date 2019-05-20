Російські археологи незаконно привласнили понад мільйон кримських артефактів

20:30 29.05.2019 0 комментариев Крым

Для збереження об'єктів культурної спадщини на території окупованого Криму необхідний моніторинг спеціальної місії ЮНЕСКО і оперативне реагування щодо всіх фактів порушень з боку Росії.

Про це в середу, 29 травня, в ході круглого столу в Укрінформі сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі.

"Для України критично важливим є забезпечення моніторингу ситуації з культурною спадщиною на території Криму за допомогою спеціальної місії ЮНЕСКО та інших механізмів, забезпечення оперативного реагування на міжнародних майданчиках з фактів порушення щодо об'єктів культурної спадщини, зокрема, фактів проведення розкопок, реконструкцій, вивезення з території Криму об'єктів культурної спадщини ", - вважає Куркчі.

Також важливо, продовжив представник МінТОТ, забезпечення оперативного реагування на випадки залучення до археологічних розкопок, наукових конференцій та інших незаконних заходів на території окупованого Криму, іноземних громадян.

"Необхідний інструмент введення санкцій на рівні міжнародних організацій. Повинна бути створена ситуація, коли участь вчених у наукових заходах на території Криму буде створювати загрозу їх науковій кар'єрі", - зазначив Куркчі.

За його словами, також актуальною є проблема легалізації Росією об'єктів культурної спадщини на території півострова. Куркчі підкреслив, що за російським законодавством, зокрема, були перереєстровані Бахчисарайський історико-культурний заповідник, історико-архітектурний заповідник Неаполь Скіфський, Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник, Ялтинський історико-літературний музей та інші об'єкти культури, на території яких стали можливі незаконні археологічні розкопки. Як зазначив чиновник, з 2014 по 2017 роки було видано понад 90 дозволів на проведення археологічних розкопок на території Кримського півострова.

Заступник міністра підкреслив, що для створення "легальних" підстав для проведення розкопок в Криму російська влада встановила "академічні контакти кримських об'єктів з профільними державними установами культури", в тому числі з державною установою "Ермітаж". При цьому, повідомив Куркчі, значне число розкопок було проведено в рамках реалізації таких інфраструктурних проектів, як будівництво транспортного переходу через Керченську протоку, будівництво магістрального газопроводу, будівництво енергомоста і будівництво так званої траси "Таврида". "Терміни реалізації археологічних розкопок були обмежені термінами робіт проектів. Тільки за час будівництва транспортного переходу через Керченську протоку археологами було видобуто понад 1 мільйон артефактів", - заявив Куркчі.

За його словами, в травні 2019 року інститут археології Російської академічної наук опублікував двотомне дослідження «Крим-Таврида», присвячене результатам розкопок, проведених в 2017-2018 роках. "Фрагменти цього дослідження опубліковані на сайті РАН. Таким чином РФ нарощує темпи проведення археологічних розкопок в Криму, при цьому масштаби, якість і правила проведення робіт в даний час Україна оцінити неможливо", - резюмував Куркчі.



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