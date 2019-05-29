У Туреччині проходять найбільші підводні рятувальні навчання НАТО
|20:00 29.05.2019
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|Турция
Найбільші в історії підводні пошуково-рятувальні навчання НАТО у даний час проходять в турецькій частині Егейського моря.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.
"Військові навчання KURTARAN-19 є найбільшими національними підводними пошуково-рятувальними навчаннями, які коли-небудь проводилися в НАТО", - сказав турецький полковник Ніязі Угур, командир рятувальних і підводних човнів.
У навчаннях, які почалися 28 травня навійськово-морській базі Аксаз, в Егейській області Мугла, беруть участь Збройні сили Туреччини і 18 інших країн, а також організація спостерігачів
Угур заявив, що KURTARAN-19 - це навчання з рятування особового складу на підводному човні.
"Мета навчань полягає в тому, щоб найбільш ефективним чином перенести рятувальні елементи з країн, де вони розміщені, по повітрю і морю, в район аварії", - сказав Угур.
Навчання покликані "розробити методи проведення спільних рятувальних операцій з порятунку підводного персоналу країн НАТО і країн, що не входять в альянс, а також запровадити сучасні рятувальні системи і можливості", додав він.
Крім Туреччини, іншими країнами-учасницями навчань є США, Азербайджан, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Алжир, Франція, Грузія, Італія, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, Малайзія, Пакистан і Португалія.
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