РКК "Энергия" закончила 2018 год с убытком в 2,17 млрд рублей

19:30 29.05.2019 0 комментариев Россия

Убыток Ракетно-космической корпорации "Энергия" в 2018 году превысил 2 млрд рублей.

Об єтом говорится в документах компании, пишет Интерфакс.

"В связи с наличием убытка ПАО "РКК "Энергия" по итогам 2018 года в размере 2 179 млн рублей предложений по распределению прибыли и выплате дивидендов не формировать", - отмечается в них.

РКК "Энергия" - один из крупнейших российских производителей техники как для пилотируемой, так и для непилотируемой космонавтики. Корпорация, в частности, разрабатывает и производит космические корабли "Союз" и "Прогресс".

По итогам 2018 года кредиторская задолженность корпорации составила 31 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 годом она сократилась на 16 млрд.

В материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в феврале текущего года финансовое оздоровление РКК "Энергия", как и Центра им Хруничева, были указаны среди первоочередных задач "Роскосмоса" в 2019 году.



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