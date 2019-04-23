Армения и Россия обсудили поставки вооружений
|19:00 29.05.2019
|0 комментариев
|Армения
Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду, 29 мая пресс-служба армянского военного ведомства, пишет Интерфакс.
Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.
"Достигнуты договоренности по повестке 14-го заседания армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Ереване 3-7 июня", - отметили в Минобороны.
Ещё на эту тему:
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»