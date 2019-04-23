Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.



"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду, 29 мая пресс-служба армянского военного ведомства, пишет Интерфакс.

Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.

"Достигнуты договоренности по повестке 14-го заседания армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Ереване 3-7 июня", - отметили в Минобороны.