Армения и Россия обсудили поставки вооружений

19:00 29.05.2019 0 комментариев Армения

Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
 
"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду, 29 мая пресс-служба армянского военного ведомства, пишет Интерфакс.

Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.

"Достигнуты договоренности по повестке 14-го заседания армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Ереване 3-7 июня", - отметили в Минобороны.



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