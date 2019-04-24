Вопрос поставки вагонов в оккупированній Крым "повис в воздухе" из-за позиции российского Минфина

18:30 29.05.2019 0 комментариев Крым

Министерство финансов России выступило против идеи РЖД выплатить дивиденды за 2018 год имуществом, в том числе вагонами для оккупированного Крыма. 

Дело в том, что Бюджетный кодекс не разрешает рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета, сообщает РИА Новый день.

В результате план РЖД, предполагающий выплату дивидендов в федеральный бюджет в натуральной форме и формирование за счет этого парка вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, оказался под угрозой срыва. Совет директоров компании 27 мая не принял решение по дивидендам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Таким образом, поставка вагонов в оккупированній Крым остается под вопросом. 

В России обещают, что первый пассажирский поезд должен проехать по Керченскому мосту 8 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США парк железнодорожных вагонов для оккупированного Росстей Крыма будет сформирован за счет дивидендов, которые РЖД выплатит по итогам 2018 года.

Вопрос о выплате дивидендов имуществом должен был обсуждаться на совете директоров 27 мая. Но в итоге совет директоров РЖД так и не решил, в каком формате будут выплачиваться дивиденды. Накануне собрания совета директоров РЖД замминистра финансов Алексей Моисеев направил в Росимущество письмо, в котором сообщил, что директивы по голосованию представителям интересов РФ на совете директоров «требуют доработки».

В письме отмечалось, что бюджетное законодательство не позволяет платить дивиденды имуществом. Доходами казны могут быть только поступающие в нее денежные средства, а полномочия по администрированию доходов в неденежной форме в Бюджетном кодексе не прописаны.

Министерство финансов было недовольно и общим размером дивидендов, которые предлагали выплатить в ОАО РЖД. По мнению ведомства, все госкомпании должны платить в бюджет дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. В связи с этим Минфин предложил РЖД поэтапный переход к таким выплатам – от 30% в 2019 году до 50% в 2021 году без учета дивидендов по привилегированным акциям.

В итоге правительство не смогло в срок согласовать директиву представителям государства в совете директоров РЖД. Вопрос по выплате дивидендов отложен, рассказала собеседник издания. В правительстве и РЖД ситуацию не комментируют.



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