В оккупированном Крыму будут штрафовать водителей фур

18:00 29.05.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму определяют места для отстаивания грузовых автомобилей в дневное время суток. 

Это связано с введением ограничений на передвижение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 1 июня, сообщил начальник УГИБДД МВД по оккупированному Крыму полковник полиции Анатолий Борисенко, пишет РИА Новости

"У нас часто днем температура воздуха превышает +32 градуса, поэтому сейчас определяются места, где будут днем отстаиваться грузовые транспортные средства. Двигаться они будут только в ночное время, чтобы не "убивать" наши дороги. Следить за тем, чтобы они не двигались днем, будут наши сотрудники, планируется вывесить знаки. К водителям, нарушившим запрет, будут применяться санкции административного характера", — рассказал Анатолий Борисенко.

Запрет на движение грузового транспорта по дорогаманнексированного полуострова будет действовать с 1 июня по 31 августа. Фуры смогут перемещаться по региональным и межмуниципальным дорогам до 10.00 и после 22.00. Временные ограничения движения в летний период не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты и почтовых грузов, а также перевозку грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий или иных ЧС и другие. 

Такая мера, объясняется в Минтрансе, позволит предотвратить преждевременное разрушение дорог.

Напомним, в преддверии лета Золотой пляж под Феодосией, что на востоке оккупированного Крыма, опять превратился в парковку большегрузов. 



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