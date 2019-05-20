Если до 25 июня Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и не примет меры по освобождению военнопленных моряков, как того потребовал трибунал, против РФ будут введены новые санкции.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире программы «Saba» на телеканале ATR.

По словам омбудсмена, военнопленные моряки — «тактический груз для РФ», и продолжать удерживать украинцев — невыгодно для России.

«Они, наверное, какие-то свои процессуальные действия завершат. но будут вынуждены отдать моряков. Тем более, что Международный трибунал, который принял такое решение, там есть возможность проведения дальше следствия, но все-таки иммунитет у наших военнопленных там зафиксирован», — отметила Денисова.

Она добавила, что если до 25 июня Россия не предпримет шаги по освобождению военнопленных моряков, то против РФ введут новые санкции.

Напомним, 26 мая Международный трибунал ООН на заседании в Гамбурге объявил об удовлетворении основного требования Украины к России в порядке обеспечительных мер — освободить всех задержанных 25 ноября 2018 года украинских моряков и военных, позволить им вернуться в Украину, а также вернуть три корабля украинского флота.