Офіційний Берлін вважає, що Москва повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права та відпустити 24 українських моряків, але кроків, спрямованих на примус до виконання рішення Трибуналу поки не планує.

Про це сказала у середу, 29 травня, на брифінгу в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Укрінформ.

"Ми зверталися і знову звертаємося до Росії (з вимогою — ред.) виконати вирок. Наша позиція російській стороні відома. На всіх зустрічах ми чітко про це заявляємо", - сказала Адебар.

Водночас вона зазначила, що спеціальних зустрічей, зокрема, з російськими дипломатами, щодо цього питання не було.

Нагадаємо, суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим біля Керченської протоки морякам та 3 судам. Росія заявила, що не визнає правомочності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що в разі невиконання Росією рішення Трибуналу українська сторона готова буде ініціювати "гамбурзькі санкції".