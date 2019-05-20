Берлін закликає Кремль виконати рішення Морського трибуналу
|17:00 29.05.2019
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|Крым
Офіційний Берлін вважає, що Москва повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права та відпустити 24 українських моряків, але кроків, спрямованих на примус до виконання рішення Трибуналу поки не планує.
Про це сказала у середу, 29 травня, на брифінгу в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Укрінформ.
"Ми зверталися і знову звертаємося до Росії (з вимогою — ред.) виконати вирок. Наша позиція російській стороні відома. На всіх зустрічах ми чітко про це заявляємо", - сказала Адебар.
Водночас вона зазначила, що спеціальних зустрічей, зокрема, з російськими дипломатами, щодо цього питання не було.
Нагадаємо, суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим біля Керченської протоки морякам та 3 судам. Росія заявила, що не визнає правомочності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.
Посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що в разі невиконання Росією рішення Трибуналу українська сторона готова буде ініціювати "гамбурзькі санкції".
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