Росія незаконно видобула в окупованому Криму понад 9 мільярдів кубів газу
|16:30 29.05.2019
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|Крым
Російська Федерація за час анексії Криму видобула там уже 9,2 млрд кубометрів газу та не здійснює жодних вкладень у інфраструктуру.
Про це заявила генеральний директор ДАТ "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторинку НАК "Нафтогаз України" у Facebook.
"РФ досі видобуває газ. І станом на сьогодні РФ нелегітимно зі всіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд кубометрів. Коли я бачила наші бурові "Петро Годованець" та "Україна", на них зафарбували назви. Візуально бурові в дуже поганому стані, порівняно з тим, як вони виглядали у 2014 році. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання — все працює на виснаження", - сказала Нєжнова.
Наразі Росія використовує надра 9 родовищ Чорноморнафтогазу.
Як повідомлялось, Нафтогаз звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Українська компанія наполягає, що Росія вкрала українські об’єкти в Криму.
"Ми втратили бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі. Газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи – усе це у 2014 році Росія захоплювала в першу чергу. Збитки оцінюємо у $5 млрд. Щоб хоч якось узаконити крадіжку, нелегітимний Кримський парламент, підконтрольний Кремлю, "націоналізував" майже 500 українських підприємств", - зазначили у Нафтогазі.
Арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший – з’ясовує, чи питання розгляду у його компетенції. Другий – встановлює, чи дійсно Росія має бути відповідачем. На третьому етапі арбітраж визначає суму компенсації. У березні 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Росія є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму.
"Тобто арбітраж сказав "так" щодо двох етапів розгляду. Чекаємо на заключний етап. Наразі відомо про 10 позивів до РФ. Щодо двох компаній арбітраж вже виніс рішення: ЕверестІстейт відсудив $130 млн та державний Ощадбанк – $1,1 млрд плюс відсотки, які нараховуються з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Якщо Росія не виплачує компенсацію, то українські компанії можуть арештовувати російські активи на території інших держав: нерухомість, акції, платежі на користь РФ від іноземних кредиторів. Це складне завдання, але посильне", - додали у Нафтогазі.
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