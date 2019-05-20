Еженедельник «Звезда», приводя мнения специалистов, опубликовал статью, в которой угроза мосту через Керченский пролив называется реальной, а не потенциальной.

Согласно доводам экспертов, у Украины имеется реальная возможность уничтожить мост, пишет avia.pro.

Согласно представленным данным, речь идёт о двух фрегатах проекта «Oliver Hazard Perry», которые в США готовы передать Украине. Их боевой мощи, по данынм издания «Звезда», вполне достаточно для того, чтобы уничтожить мост, соединяющий аннексированный Крым и континентальную часть России.

«Каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS», - сообщает издание.

В тоже время, специалисты полагают, что у украинских властей хватит благоразумия для того, чтобы избежать полномасштабного военного конфликта в регионе, поскольку любая попытка нападения на Керченский мост будет рассматриваться Россией как агрессия.