В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки

20:45 29.05.2019 0 комментариев Россия

Завод "Лентеплоприбор" – единственный в России производитель программно-временных микроэлектронных устройств УВПМ-1, применяемых, например, при создании ракето-торпед 85РУ противолодочного комплекса "Раструб-Б" – заявил о своей ликвидации. 

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял совет директоров предприятия, а затем его одобрило общее собрание акционеров, передает FlotProm.

УВПМ-1 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяется в том числе в аппаратуре, предназначенной для обслуживания функционирования Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил РФ. Еще в 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Лентеплоприбор" монополистом в области производства таких устройств. 

Как следует из отчета компании, 95% заказчиков продукции – предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Выручка предприятия в 2018 года уменьшилась на 59% по сравнению с 2017 годом и составила 56 млн рублей (в 2017 году – 95,97 млн). По итогам 2018 года завода получил убыток 3,2 млн рублей (годом ранее фиксировалась прибыль в размере 9,3 млн). "Отрицательная динамика связана с объемом выпуска УВПМ-1 в 2018 году", – поясняется в документе. 

Затруднения при выпуске этой продукции возникли в том числе из-за выполнения постановления ФАС по снижению цены на УВПМ, что негативно отразилось на финансовом состоянии. В 2016 году ФАС предписала снизить монопольно высокую цену на указанную продукцию. 

Предприятие основали в 1955 году как опытный завод "Лентеплоприбор". Считается родоначальником освоения в стране первых полуавтоматических приборов контроля и регистрации параметров технологических процессов в самых различных областях народного хозяйства СССР. В 1995 году преобразовано в ОАО "Завод "Лентеплоприбор".



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