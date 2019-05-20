Оккупанты устроят воздушный бой и нанесут бомбовый удар на авиашоу в Крыму
|20:15 29.05.2019
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|Крым
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к тренировкам перед самым зрелищным этапом международного конкурса «Авиадартс-2019» – «Авиамиксом».
В ходе него демонстрируются лётно-технические и боевые возможности новейшей и перспективной российской авиационной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Сообщается, что зрители смогут увидеть воздушный бой истребителей Су-35С, бомбометание под прикрытием истребителей-перехватчиков, применение высокоточного авиационного вооружения по наземным целям, нанесение массированного бомбового авиаудара массой около 10 тонн тремя Ту-22М3 и четырех Су-34 при сопровождении парой истребителей Су-30СМ, групповые пуски ракет штурмовиками Су-25СМ3 с пикирования, пуски ракет с вертолета Ка-52 и Ми-28Н, а также десантирование груза на точность с тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
В завершение программы выступят пилотажные группы ВКС: «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
На статической экспозиции полигона для зрителей будут представлены вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, самолеты Л-39, МиГ-29 и МиГ-29УБ.
Всего в «Авиамиксе» будет задействовано более 50 воздушных судов.
«Авиамикс» пройдет 1 июня на полигоне Чауда в районе Феодосии.
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