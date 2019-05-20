Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к тренировкам перед самым зрелищным этапом международного конкурса «Авиадартс-2019» – «Авиамиксом».

В ходе него демонстрируются лётно-технические и боевые возможности новейшей и перспективной российской авиационной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что зрители смогут увидеть воздушный бой истребителей Су-35С, бомбометание под прикрытием истребителей-перехватчиков, применение высокоточного авиационного вооружения по наземным целям, нанесение массированного бомбового авиаудара массой около 10 тонн тремя Ту-22М3 и четырех Су-34 при сопровождении парой истребителей Су-30СМ, групповые пуски ракет штурмовиками Су-25СМ3 с пикирования, пуски ракет с вертолета Ка-52 и Ми-28Н, а также десантирование груза на точность с тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.

В завершение программы выступят пилотажные группы ВКС: «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

На статической экспозиции полигона для зрителей будут представлены вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, самолеты Л-39, МиГ-29 и МиГ-29УБ.

Всего в «Авиамиксе» будет задействовано более 50 воздушных судов.

«Авиамикс» пройдет 1 июня на полигоне Чауда в районе Феодосии.