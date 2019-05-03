В оккупированном Крыму предложили снять пограничный режим в прибрежных водах
|19:45 29.05.2019
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|Крым
В т.н. "правительстве Севастополя" выступили с инициативой отмены пограничного режима в оккупированном Крыму в акватории 2-5 миль от берега.
Об этом журналистам рассказала и. о. "заместителя губернатора" Мария Литовко на проходящем в Севастополе VII международного морского бизнес-форма, пишет РИА Новости.
По ее словам, летом 2018 года в Балаклавской бухте, а также акватории от мыса Фиолент до мыса Айя, перестали действовать правила пограничного режима, что позволило владельцам маломерных судов не уведомлять пограничников о выходе в море или возвращении в бухту.
"По этому поводу были определенные опасения, но практика показала, что отмена пограничного режима упростила жизнь судоводителей. Теперь мы говорим в принципе об отмене пограничного режима в Крыму — на определенной акватории: от 2 до 5 миль от берега", — подчеркнула Литовко.
Она отметила, что после аннексированного Крыма подобную практику можно будет применять и в "других регионах России". Предложения по отмене пограничного режима в Крыму в ближайшее время будет переедено в министерство транспорта РФ.
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