В Балаклаве хотят открыть пункт пропуска через границу для маломерных судов
|18:45 29.05.2019
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|Крым
В Балаклаве в 2019 году планируется открытие временного пункта пропуска через границу для маломерных судов.
В рамках создания яхтенной марины в бухте пункт пропуска станет более комфортным и займет специально приспособленное под это здания.
Об этом сегодня, 29 мая, рассказала и.о. "вице-губернатора" Мария Литовко в рамках бизнес-форума SIMBF-2019, который проходит в оккупированном Севастополе, пишет Новый Севастополь.
«Это планируется, сейчас над этим работают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем зафиксировать факт его открытия, – заявила она. – В этом году планируется запустить на временной основе».
Пункт будет работать не только "для иностранных судов, которые будут заходить в Севастополь, но и для местных, которые пожелают проследовать за границу". «Открытие и закрытие выхода», – отметила Литовко.
В настоящее время в Севастополе пункт пропуска через границу для маломерных судов действует в районе причала №143 «Севморпорта» в Южной бухте.
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