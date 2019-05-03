В Балаклаве в 2019 году планируется открытие временного пункта пропуска через границу для маломерных судов.

В рамках создания яхтенной марины в бухте пункт пропуска станет более комфортным и займет специально приспособленное под это здания.

Об этом сегодня, 29 мая, рассказала и.о. "вице-губернатора" Мария Литовко в рамках бизнес-форума SIMBF-2019, который проходит в оккупированном Севастополе, пишет Новый Севастополь.

«Это планируется, сейчас над этим работают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем зафиксировать факт его открытия, – заявила она. – В этом году планируется запустить на временной основе».

Пункт будет работать не только "для иностранных судов, которые будут заходить в Севастополь, но и для местных, которые пожелают проследовать за границу". «Открытие и закрытие выхода», – отметила Литовко.

В настоящее время в Севастополе пункт пропуска через границу для маломерных судов действует в районе причала №143 «Севморпорта» в Южной бухте.