В Федеральной службе безопасности РФ по оккупированному Крыму уверены, что «в течение пяти прошедших лет в Крыму была выстроена современная система защиты и охраны границы».

Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ России по оккупированному Крыму Владимир Кулишов, пишут Новости Крыма.

По его словам, «основой системы защиты госграницы на полуострове являются развернутые на его периметре пограничные отделения и радиотехнические посты, которые выполняют поставленные задачи во взаимодействии со службой береговой охраны и частями Черноморского флота».

Сухопутный участок админграницы оккупированного Россией Крыма оснащен модернизированным сигнализационным комплексом протяженностью более 60 км. На крымском участке также размещены камеры наблюдения, сейсмические датчики и другие технические средства охраны границы.

Кроме того, пограничные подразделения оснащены транспортом повышенной проходимости, в том числе бронеавтомобилями, плавающими гусеничными вездеходами, катерами и квадроциклами. Все подразделения полностью укомплектованы личным составом и вооружением.