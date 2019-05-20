ЮВО: Военнослужащие 58-й общевойсковой армии спасались от химатаки
|19:15 29.05.2019
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|Россия
В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, прошла комплексная тренировка по отработке действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).
По замыслу учебного мероприятия на пункты управления соединений и воинских частей стали поступать сигналы о применении условным противником химического оружия, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в повышенные степени боевой готовности. Военнослужащим была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке в штаб ЮВО по штатным каналам связи.
В ходе тренировки также отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.
Военнослужащие инженерных, артиллерийских, ракетных и других подразделений сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, а также по проведению частичной специальной обработки стрелкового оружия.
В тренировке приняли участие более 3 тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники. Она проходила в течение трех дней под руководством начальника войск РХБ защиты армии.
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