ЮВО: На полигоне непризнанной Осетии стартовали сборы с российскими военными инженерами

18:15 29.05.2019 0 комментариев Россия

В непризнанной Осетии на полигоне Дзарцеми начался сбор с военными инженерами российской военной базы.

Инженеры с поисковыми собаками совместно с мотострелковым взводом проводят инженерную разведку участка дороги.  Боевая работа проходит в условиях шумовых помех, противодействия условного противника и наличия на маршруте поиска противопехотных мин и растяжек. Каждому военнослужащему в ходе сбора предстоит выполнить нормативы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов на участке местности 100 на 80 м с соблюдением требований безопасности при их ликвидации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При отработке учебно-боевых задач российские военнослужащие используют новейшие средства защиты, такие как костюм «Дублон», искатель проводных линий управления (ИПЛ-М) и искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Также военнослужащие базы изучат наиболее эффективные способы выполнения задач инженерного обеспечения с учетом боевого опыта частей и соединений ЮВО, группы разминирования продемонстрируют порядок действий подразделения, проводящего инженерную разведку в населенном пункте.

В сборе принимают участие более 100 военнослужащих. 



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