Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные заглубленные объекты и живую силу «противника» на удалении более 10 км и передали на командный пункт координаты целей, сообщает пресс-служба МИнобороны России.

Для уничтожения объектов были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б», военнослужащие выполнили оборудование и маскировку огневых позиций.

Чтобы поразить заглубленные командные пункты и подземные склады с боеприпасами условного противника, артиллеристы выполнили залповый огонь в составе батареи.

Также военнослужащие отработали одиночную стрельбу для поражения подвижных мишеней, имитирующих высокоманевренную технику. Упражнение выполнялось прямой наводкой с дистанции 2,5 тыс. м.

В отработке учебно-боевых задач принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.