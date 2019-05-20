ЮВО: Гаубицы уничтожили заглубленные командные пункты условного противника
|17:15 29.05.2019
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|Россия
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области.
По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные заглубленные объекты и живую силу «противника» на удалении более 10 км и передали на командный пункт координаты целей, сообщает пресс-служба МИнобороны России.
Для уничтожения объектов были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б», военнослужащие выполнили оборудование и маскировку огневых позиций.
Чтобы поразить заглубленные командные пункты и подземные склады с боеприпасами условного противника, артиллеристы выполнили залповый огонь в составе батареи.
Также военнослужащие отработали одиночную стрельбу для поражения подвижных мишеней, имитирующих высокоманевренную технику. Упражнение выполнялось прямой наводкой с дистанции 2,5 тыс. м.
В отработке учебно-боевых задач принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.
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