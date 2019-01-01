Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%

16:45 29.05.2019 0 комментариев Молдова

Товарообіг між Молдовою і Україною в I кварталі 2019 року склав 167,4 млн дол., скоротившись на 20,9%, в порівнянні з тим же періодом 2018 року (211,5 млн дол.). 

Про це повідомляє УНН з посиланням на infomarket.md.

При цьому за даними Держстату України, експорт молдавських товарів в Україну в січні-березні цього року, в порівнянні з тим же періодом попереднього року, за даними української сторони, зменшився на 50,9% - з 29,8 млн дол. До 14,7 млн дол., а поставки в Молдову української продукції знизилися на 15,9% - з 181,7 млн дол. до 152,7 млн дол.

Негативне сальдо Молдови в торгівлі товарами з Україною в перші 3 місяці 2019 року склало 138 млн проти 151,9 млн дол. роком раніше. 

Обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Молдовою в 2018 році збільшився на 66,4% до 231,6 млн дол.



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