Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова

16:15 29.05.2019 0 комментариев Крым

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, критично погіршився стан здоров’я. 

Крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у нього з’явилися напади задухи і кашлю з кров’ю, повідомив в коментарі Крим.Реалії адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, який вчора, 28 травня, відвідав підзахисного в СІЗО Сімферополя, інформує УНН.

“Стан здоров’я погіршується з п’ятниці. Як він мені описав, з’явилися напади задухи. Спочатку людина задихається, ловить повітря ротом, далі відкашлюється і цей кашель із кров’яними виділеннями. Коли це сталося вперше, він і його співкамерник довго стукали в двері камери. Хоч вона і перебуває в медчастині СІЗО, ніхто з медпрацівників довго не приходив. З’явився тоді, коли напад уже минув”, — розповів адвокат.

За словами Веліляєва, Бекіров не їсть уже 14 годин, оскільки прийом їжі підніме рівень цукру в крові, який у нього підвищений, незважаючи на прийом інсуліну, призначений лікарями.

Адвокат звернувся із заявою до начальника ізолятора Сергія Бережного з вимогою негайно обстежити підзахисного і госпіталізувати.

“Прямо в СІЗО на місці написав заяву і описав все, що мені відомо від Бекірова. Сьогодні її подав, найближчим часом чекаємо реакцію. Мене дуже турбують ці нові симптоми. Людину необхідно рятувати, бити на сполох. Тому що далі при таких симптомах уже нікого буде рятувати”, — додав Веліляєв.

Раніше адвокат повідомив, що Бекірову запропонували визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

У травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.



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