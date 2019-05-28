Командувач ВМС України зустрівся з американською делегацією на чолі із сенатором США

15:45 29.05.2019 0 комментариев Украина

Делегація сенатора США Джеймса Ленкфорда здійснила візит до міста Одеса, під час якого відбулась зустріч з командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України адміралом Ігорем Воронченком.

У ході зустрічі сторони обговорили питання щодо незаконного утримання Російською Федерацією 24-х українських військових моряків та можливі шляхи якнайшвидшого повернення їх до України. Командувач ВМС ЗС України проінформував іноземних колег стосовно порушень, які і надалі здійснюються Російською Федерацією у акваторії Чорного та Азовського морів та наголосив на необхідності сумісних дій, направлених на недопущення правопорушень з боку країни-агресора та повернення українських військовополонених, пише прес-служба Міністерства охорони України.

Пан Ленкфорд запевнив, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть надавати необхідну допомогу Україні для вирішення питань навколо визволення українських моряків, а також розглянуть можливість стосовно подальшого розширення сфери військової співпраці між країнами.

Також американську сторону було проінформовано щодо поточного стану та реформування ВМС ЗС України. Зокрема, керівник національного флоту зазначив, що за сприяння представників провідних країн світу, у тому числі й США,  було створено Стратегію ВМС до 2035 року, яка фактично є своєрідною «дорожньою картою» розвитку національного флоту. За словами адмірала Ігоря Воронченка, кінцевим результатом реформи ВМС стане відбудова військово-морських спроможностей України і встановлення надійного захисту її морських рубежів, а відтак – можливість стримувати будь-яку незаконну агресію на морському напрямку.

По завершенню заходу представники делегації подякували за гостинну зустріч та інформацію щодо стану справ в Азово-Чорноморському регіоні, а також висловили сподівання на якнайшвидше повернення наших військовополонених моряків додому. 



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