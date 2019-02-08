Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН

15:15 29.05.2019 0 комментариев Грузия

Україна та Грузія надіслали співголовам міжурядових переговорів щодо реформування Ради безпеки ООН на нинішній сесії Генеральної асамблеї спільного листа, в якому закликали обмежити застосування права вето, якщо один із постійних членів є стороною конфлікту.

Текст українсько-грузинського листа має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«Як вже неодноразово зазначалося низкою держав-членів під час міжурядових переговорів (щодо реформування Ради безпеки ООН - ред.), право вето має бути обмежене, коли постійний член є стороною конфлікту або ситуації, що перебуває на розгляді, і через конфлікт інтересів не може неупереджено брати участь у голосуванні. Наша спільна принципова позиція полягає в тому, що питання обмеження застосування права вето у вказаних ситуаціях має бути розглянуте у контексті міжурядових переговорів та складати невід’ємну частину реформи Радбезу ООН», - йдеться у зверненні двох країн.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, обмеження права вето є ключовим елементом позиції України щодо реформи ООН і Ради безпеки ООН зокрема.

«Кому як не Україні знати, до чого може призвести зловживання постійним членом Радбезу ООН правом вето. Згадаємо заблоковані Росією проекти резолюцій про територіальну цілісність України або створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, пов’язаних зі збиттям малайзійського літака МН17. Є й інші нещодавні ганебні випадки – Солсбері, Сирія. Застосування зацікавленою стороною права вето призводить до паралізації роботи ключового безпекового майданчика світу, його здатності оперативно відреагувати на загрозу міжнародному миру і безпеці» - зазначив український дипломат.

Єльченко також додав, що без реального реформування інституту права вето розмови про будь-яку реформу ООН є несерйозними.

«Нам приємно, що таку позицію поділяють й інші держави. Спільне із Грузією звернення матиме додаткову політичну вагу на подальших переговорах» - підсумував постпред України.



Ещё на эту тему:

12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
15:41 08.02.2019
До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
19:21 16.01.2019
Україна перегляне торговельну угоду з Грузією
13:34 03.12.2018
В МИД рассказали подробности о задержании украинцев в Грузии
18:55 19.09.2018
Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках за ID-картами
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
16:35 28.08.2018
Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
10:33 27.06.2018
США наращивают военные поставки в Грузию и Украину для защиты стран от РФ - Госдеп
02:15 06.02.2018
Украина и Грузия планируют подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений - Аваков
10:44 27.11.2017
Премьер-министры Грузии и Украины провели встречу
13:23 24.11.2017
Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
Все новости страны
Греция Греция
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
15:01 27.05.2019
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 29.05.2019
Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
Все новости страны
Россия Россия
20:45 29.05.2019
В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки
19:30 29.05.2019
РКК "Энергия" закончила 2018 год с убытком в 2,17 млрд рублей
19:15 29.05.2019
ЮВО: Военнослужащие 58-й общевойсковой армии спасались от химатаки
18:15 29.05.2019
ЮВО: На полигоне непризнанной Осетии стартовали сборы с российскими военными инженерами
Все новости страны
Румыния Румыния
11:43 29.05.2019
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
16:01 27.05.2019
Виборці в Румунії на референдумі не підтримали урядову антикорупційну реформу
10:31 27.05.2019
В Румунії відбувся антикорупційний референдум
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
Все новости страны
Турция Турция
20:00 29.05.2019
У Туреччині проходять найбільші підводні рятувальні навчання НАТО
09:59 29.05.2019
США не исключат возможности приостановки обучения турецких пилотов на F-35
13:31 28.05.2019
Туреччина може не отримати російські С-400 у червні – міністр оборони
13:15 28.05.2019
На юго-западе Турции произошло сильное землетрясение
Все новости страны
Украина Украина
20:30 29.05.2019
Російські археологи незаконно привласнили понад мільйон кримських артефактів
20:15 29.05.2019
Оккупанты устроят воздушный бой и нанесут бомбовый удар на авиашоу в Крыму
19:45 29.05.2019
В оккупированном Крыму предложили снять пограничный режим в прибрежных водах
18:45 29.05.2019
В Балаклаве хотят открыть пункт пропуска через границу для маломерных судов
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс