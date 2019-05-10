Політв'язень Балух погодився на переведення в тюремну лікарню

14:45 29.05.2019 0 комментариев Крым

Український політв'язень Володимир Балух, якого в анексованому Криму засудили за сфабрикованою справою, погодився написати заяву про переведення в тюремну лікарню.

Про це повідомила активістка Вікторія Івлєва. За її словами, Балуха відвідала уповноважена з прав людини у Тверській області Надія Єгорова, передає ZN,UA.

"Крім того, а, може бути, і важливіше того, Балух погодився написати заяву на переведення його в тюремну лікарню. Керівництво колонії не заперечувало. Вова чекає приїзду свого адвоката, щоб прийняти остаточне рішення про переклад", - написала Івлєва в Facebook.

Вона зазначила, що за словами Єгорової, українець виглядає погано.

Як повідомлялося, незаконно утримуваному в російській колонії Володимиру Балуху знову продовжили термін перебування у штрафному ізоляторі.  Володимира Балуха утримують у штрафному ізоляторі вже понад місяць – з 4 квітня. У ШІЗО українця відправили майже відразу ж після етапування до російської колонії з анексованого Криму. Хоча за законодавством РФ термін тримання в ШІЗО становить лише 15 діб. Стан здоров'я політв'язня погіршується.

Нагадаємо, 18 січня Балуха вивезли із СІЗО окупованого Росією Сімферополя в невідомому напрямку. Згодом правозахисники встановили, що політв'язня незаконно вивезли на територію РФ. Перед етапуванням із Краснодара російські тюремники відмовилися приймати у дружини Балуха Наталії посилку з теплими речами та продуктами.

Понад півтора місяця рідні й адвокати політв'язня не знали про його місцезнаходження. Наприкінці березня стало відомо, що Володимира Балуха утримували в карцері слідчого ізолятора в Твері, звідки його відправили до ВК №4.



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