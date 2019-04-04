Вчера, 28 мая, в ходе своего выступления на открытии в Варшаве оборонной конференции, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что в США был направлен официальный запрос на покупку 32 истребителей пятого поколения F-35A.

Стоимость - около $5,3 млрд. При этом, министр подчеркнул, что эта покупка позволит Польше не только усилить потенциал своих ВВС, но и заменить устаревшую советскую технику, сообщает Черноморская безопасность.

Если в Вашингтоне дадут “добро”, то Польша станет первой восточноевропейской страной, имеющей общую границу с РФ, на вооружении которой стоят данные истребители.

Согласно планам Варшавы, американские F-35 заменят советские МиГ-29А и Су-22М4, коих на вооружении 32 и 18 соответственно, но исправных из них — 21 и 12. И если Су-22М4 вряд ли заинтересует кого-то на вторичном рынке вооружений, кроме стран Африки, то МиГ-29А вполне мог бы заинтересовать ВС ВСУ. Тем более, в рамках весьма перспективной модернизации этих машин — МУ2.

Итак, если Вашингтон одобрит данную поставку, пишет издани, то осуществлена она будет не ранее 2026 года, что вполне вписывается в очередность как мировых заказов у Lockheed Martin, так и для нужд ВВС США. Кроме того, эта поставка соответствует польскому плану по обновлению и модернизации вооруженных сил “Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych”, рассчитанному до 2026 года.

На сегодняшний день истребители F-35 получили, а также ждут новых поставок: Австралия, Великобритания, Бельгия, Дания, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Италия, Турция, Южная Корея и Япония.