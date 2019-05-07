Корабль морской охраны «Лубны» закончил доковый ремонт и спущен на воду / Фото

13:45 29.05.2019 0 комментариев Украина

Предприятие ООО «Дунайсудосервис» завершило доковый ремонт корабля морской охраны «Лубны» (BG-82), на очереди «Измаил» (BG84). 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Судоремонтники провели очистку, дефектацию и ремонт корпуса корабля, а также дефектацию и ремонт винто-рулевого комплекса. На предприятии отмечают, чтопо сравнению с подобным кораблем - «Нежин» (BG-83), который недавно прошел доковый ремонт, на «Лубнах» объем работ был значительно выше.

После проведения всех ремонтных работ на корпус было нанесено камуфляжное покрытие.

Корабли морской охраны проекта 1204 «Шмель» - проект речных артиллерийских катеров времен СССР для несения дозорной службы на реках и озерах, поддержки сухопутных войск артиллерийско-пулеметным огнем, перевозки личного состава с вооружением во время переправ и действий в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей.

Вооружение катеров состоит из 76-мм танковой пушки Д-56ТС в башне от легкого танка ПТ-76Б (со спаренным 7,62-мм пулеметом), реактивной пусковой установки БМ-14-17 и 25-мм двуствольного автоматической корабельной артустановки. Также катера имеют возможность постановки малых морских якорных и донных мин.

Ранее на предприятии был завершен доковый ремонт корабля морской охраны "Нежин".



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