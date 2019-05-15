США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер

12:45 29.05.2019 0 комментариев Украина

США готовы сотрудничать с Украиной и предоставить летальное оружие для обороны.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать и в дальнейшем предоставить оборонное летальное оружие, передает Факти.

– Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем, – говорится в сообщении.

Он отметил, что США будут продолжать консультации с Украиной относительно ее потребностей в обороне.

Также в США заявили о готовности к военным продажам для Украины.

– США готовы сотрудничать с Украиной так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите, – говорится в сообщении.

Ранее Волкер заявил, что США обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией и реализации евроатлантических стремлений.

 



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