США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер
|12:45 29.05.2019
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|Украина
США готовы сотрудничать с Украиной и предоставить летальное оружие для обороны.
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать и в дальнейшем предоставить оборонное летальное оружие, передает Факти.
– Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем, – говорится в сообщении.
Он отметил, что США будут продолжать консультации с Украиной относительно ее потребностей в обороне.
Также в США заявили о готовности к военным продажам для Украины.
– США готовы сотрудничать с Украиной так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите, – говорится в сообщении.
Ранее Волкер заявил, что США обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией и реализации евроатлантических стремлений.
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