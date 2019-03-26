В Азербайджане произошло извержение вулкана
|13:15 29.05.2019
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|Азербайджан
В Шемахе, Азербайджан, вновь произошло извержение вулкана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novosti.az.
Инцидент зафиксирован ночью в селе Даг Гёйляр.
Выплеснувшаяся во время извержения вулкана грязь распространилась по окрестности.
В настоящее время вулкан проявляет активность, наблюдается выплескивание грязи из жерла вулкана.
Отметим, что в феврале этого года в районных селах Гушчу и Кичик Хыныслы также произошло извержение вулкана.
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