В Шемахе, Азербайджан, вновь произошло извержение вулкана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novosti.az.

Инцидент зафиксирован ночью в селе Даг Гёйляр.

Выплеснувшаяся во время извержения вулкана грязь распространилась по окрестности.

В настоящее время вулкан проявляет активность, наблюдается выплескивание грязи из жерла вулкана.

Отметим, что в феврале этого года в районных селах Гушчу и Кичик Хыныслы также произошло извержение вулкана.