Аннексированный Севастополь сползает в море

12:15 29.05.2019 0 комментариев Севастополь

Активизации оползней в крымском городе способствует, в частности, «использование земельных участков прибрежной территории не по целевому назначению».

В аннексированном Севастополе 10 участков внесли в российскую федеральную систему мониторинга как зону активных смещений, над которыми нужен постоянный контроль. Из них 4 участка наиболее активные, остальные же считаются «относительно стабильными». Как сообщают «Крым.Реалии», подробный список из 110 зон оккупанты составили еще в 2015 году. Вместе с тем эксперты отмечают, что, помимо природных факторов, активизации оползней способствует, в частности, «использование земельных участков прибрежной территории не по целевому назначению».

В Крыму утверждают, что на процесс обследования оползнеопасных участков в городе влияют западные санкции. По данным журналиста Давида Аксельрода, на опасных участках на северной стороне Севастополя еще до аннексии активно велось неконтролируемое строительство, поскольку земля довольно ценная и коррупционные факторы были достаточно сильны, несмотря на опасность».

При этом заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков считает, что Крым не уникален в плане опасности оползней. По его словам, во многих таких похожих прибрежных районах мира это наблюдается.

«Оползни на полуострове давно и достаточно хорошо изучены, и причина их возникновения в современных условиях - это недостатки строительства, то есть просчеты при возведении объектов, а еще можно говорить о техногенной нагрузке, которая со временем усиливается и выступает одним из главных факторов наряду с влиянием моря. Безусловно, крупные инфраструктурные проекты, которые Россия сейчас реализует в Крыму в рамках федеральной целевой программы, могут влиять и на оползни, и на обвалы. Все это требует определенного четкого инженерно-геологического обоснования, и часто довольно больших вложений, чтобы препятствовать развитию опасных процессов», - пояснил он.



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