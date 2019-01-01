28 мая в северо-западной части Румынии выпал град аномальный размеров, который изувечил десятки машин и нанес серьезный ущерб строениям.

Как сообщает местная пресса, град шел не больше 15 минут, но этого времени было достаточно для того, чтобы нанести повреждения автомобилям и крышам домов, сообщает «Апостроф».

Местные жители сообщают, что за считанные минуты землю покрыло белым одеялом из градин. Люди рассказывают, что в момент шторма вздрагивали стены.

Сама стихия сопровождалась сильным ветром, ливнем и молниями.