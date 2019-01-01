Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
|11:43 29.05.2019
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|Румыния
28 мая в северо-западной части Румынии выпал град аномальный размеров, который изувечил десятки машин и нанес серьезный ущерб строениям.
Как сообщает местная пресса, град шел не больше 15 минут, но этого времени было достаточно для того, чтобы нанести повреждения автомобилям и крышам домов, сообщает «Апостроф».
Местные жители сообщают, что за считанные минуты землю покрыло белым одеялом из градин. Люди рассказывают, что в момент шторма вздрагивали стены.
Сама стихия сопровождалась сильным ветром, ливнем и молниями.
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