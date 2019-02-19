ЕС выдвинул Украине 5 условий для получения €500 млн транша
|11:18 29.05.2019
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|Украина
ЕС выдвинул Украине 5 условий для получения €500 млн транша.
Украина должна принять среднесрочный план реформирования Таможенной и Налоговой служб и автоматическую проверку электронной деклараций, передает Факти ICTV.
Такие условия были выдвинуты Украине для предоставления следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС.
Также, чтобы получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа, необходимо принять закон, касающийся борьбы с отмыванием средств, и закон, касающийся автоматизированных экономических операторов.
Кроме того, от Украины требуют начать имплементацию закона о рынке электроэнергии.
К слову, ранее условием для получения транша в ЕС назвали продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
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