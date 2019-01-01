Власти Севастополя намерены изъять около 70 земельных участков полностью или частично для строительства трассы «Таврида».

При этом информация о владельцах 38 участков отсутствует в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, пишет Крым.Реалии.

«Если у человека есть земельный участок в собственности, но сведения о нем отсутствуют в ЕГРН, гражданин должен предоставить в департамент документы, подтверждающие его права, для того, чтобы при изъятии эти права были учтены. Это касается и объектов недвижимости. На сегодняшний день в ЕГРН отсутствует информация о правообладателях 38 участков», – разъяснили в пресс-службе.

Участки расположены в том числе в районе улиц Чернореченская, Сапунгорская, Нефтяная, в Инкермане, поселке Сахарная Головка, садовом товариществе «Виктория», «Рубин», «Икар-1».

В январе этого года сообщалось, что в Севастополе для строительства восьмого участка трассы «Таврида» изымут 15 земельных участков.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» в Крыму сообщили в мае 2017 года. В этом же году российские власти Крыма изъяли более тысячи земельных участков для строительства «Тавриды». Владельцам земли обещали предоставить аналогичные участки в другом месте.

В Крыму в конце 2018 года строители открыли для движения 70-километровый участок первой очереди трассы «Таврида» от поселка Батальное под Феодосией до Керчи, движение по участку новой трассы «Таврида» от Симферополя до Белогорска и 85-километровый участок трассы от Белогорска до Феодосии.

По состоянию на декабрь 2018 года, трасса «Таврида» в Крыму готова на 51%, полностью ее откроют в декабре 2020 года, утверждает первый заместитель гендиректора российской компании «ВАД», которая строит трассу, Виктор Перевалов.