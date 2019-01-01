В ПАСЕ призвали возобновить и продолжить расследование убийства Бориса Немцова
|10:57 29.05.2019
|0 комментариев
|Россия
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 28 мая призвал Кремль по новой открыть и продолжить расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.
Отмечается, что доклад литовца Эмануэлис Зингерис на встрече в Париже, одобрил Комитет. В ПАСЕ пришли к выводу, что «не все соответствующие аспекты дела были расследованы, а потому не была раскрыта полная правда».
В свою очередь, доклад содержит утверждение, что следствие РФ не смогло идентифицировать и найти возможные видео доказательства, в том числе от ФСБ, которая отвечает за безопасность Кремля, у которого и убили Немцова.
В частности, российские следователи не смогли допросить всех возможных свидетелей убийства, особенно тех, которые были на мосту во время приступа. Не смогли они допросить и водителей, проезжающих возле места преступления. В докладе отмечается, что судебно-медицинская экспертиза пуль и гильз, а также ранений на теле Немцова имеет нарушения и несоответствия.
В ПАСЕ акцентировали внимание на «существенных несоответствиях и противоречиях» в данных основных свидетелей.
В тексте документа говорится, что двое непосредственно причастных к убийству нападающих, стрелок Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Мухудинов, были «тесно связаны с высшим военным руководством и политической властью в Чечне».
Одобренный комитетом ПАСЕ доклад планируют обсудить на пленарном заседании органа в конце июня, 27 числа в Страсбурге.
Напомним, Борис Немцов был убит несколькими выстрелами поздно вечером 27 февраля 2015. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.
Ещё на эту тему:
Оппозиция подала заявку на марш памяти Немцова / Фото
В Москве в очередной раз разрушили мемориал Немцову
Следственный комитет РФ назвал заказчика убийства Немцова
Дочь Немцова передаст большую часть польской премии на благотворительность в Украине
В деле об убийстве Бориса Немцова появился пистолет
Собянин переслал в Мосгордуму обращение о создании мемориала Немцову