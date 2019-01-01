Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк, что в штате Аризона

Власти США рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет Сегодня.

В середине мая 2019 года министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако, по ее словам, в Вашингтоне сомневаются, что смогут передать F-35 стране, «имеющей С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение» этим и подобным им самолетам.