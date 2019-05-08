Реутовское «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.

Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов, передает Объектив.

«Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Леонов напомнил, что восстановление комплекса началось в 2014 году, «была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок». «Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья», - добавил гендиректор.

Он также отметил, что «Утес» - это грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км. «Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера - одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя», - заявил Леонов.

«Утес» был создан в Крыму в советское время. Он оснащен крылатыми противокорабельными ракетами П-35. После распада СССР и раздела Черноморского флота «Утес» оказался на территории Украины, в этот период один дивизион комплекса пришел в небоеготовое состояние, второй удалось законсервировать. Его восстановление началось после воссоединения Крыма с Россией.