США не изменят политики непризнания аннексии Крыма Россией - Уолкер

07:53 29.05.2019 0 комментариев Крым

Соединенные Штаты не намерены менять свою позицию относительно непризнания незаконной аннексии Россией Крыма.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине посол Курт Волкер, сообщает корреспондент Укринформа.

«Позвольте мне быть четким - США не признают сейчас и не признают в будущем аннексии Крыма Россией. При госсекретаре Помпео мы ввели долгосрочную политику по отказу от такого признания, мы ввели санкции в результате таких действий, и это не будет меняться », - подчеркнул американский дипломат.

Отвечая на вопрос об отношении к действиям России по милитаризации аннексированного Крыма, спецпредставитель Госдепартамента США отметил: поскольку Россия сейчас физически контролирует территорию полуострова, увеличение ее военного присутствия в регионе не вызывает удивления.

«Если рассматривать ситуацию вокруг Украины и в Черноморском регионе более широко, Россия уже там присутствует. У нее есть собственная береговая полоса Черного моря, у нее есть мощные военные силы, она развернула эти силы на российской территории, на признанной российской территории, окружая Украину. Дополнительное развертывание войск в Крыму не вносит фундаментального изменения относительно российского военного присутствия, которое уже имеется в этом регионе », - сказал Волкер.



Ещё на эту тему:

12:31 23.05.2019
Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму - у Сенаті США схвалили резолюцію
18:01 22.05.2019
Парламент Британії схвалив заміну санкціям ЄС проти Росії після Brexit
15:31 22.05.2019
Британская компания требует от России гарантий, что ее продукция на попадет в оккупированный Крым
17:01 14.05.2019
Кандидат у євродепутати від Австрії: Росія мусить припинити окупацію Криму
15:01 14.05.2019
Аксенов обещает наладить международное авиасообщение с оккупированным Крымом, как только получит "заявки"
18:45 13.05.2019
Санкции: Стеклотару для винзаводов аннексированного Крыма закупают через посредников
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
09:01 11.05.2019
Україна закликала ЄС до подальших санкцій проти компаній, портів та суден РФ
08:45 10.05.2019
США мають намір конфіскувати вперше затримане за порушення санкцій судно КНДР - приклад для Криму
19:01 24.04.2019
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
18:41 24.04.2019
Оккупанты завели дело на "организатора бутылочной блокады" аннексированного полуострова
08:21 24.04.2019
Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
Все новости страны
Армения Армения
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
Все новости страны
Болгария Болгария
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
Все новости страны
Греция Греция
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
15:01 27.05.2019
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
Все новости страны
Россия Россия
10:57 29.05.2019
В ПАСЕ призвали возобновить и продолжить расследование убийства Бориса Немцова
08:23 29.05.2019
Россияне не понимают, когда они станут жить лучше - глава ВЦИОМ
16:31 28.05.2019
Командующий войсками ЮВО проверил готовность пункта базирования кораблей Каспийской флотилии
15:01 28.05.2019
Авиаполк ЮВО в Ставропольском крае пополнился новейшими штурмовиками
Все новости страны
Румыния Румыния
11:43 29.05.2019
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
16:01 27.05.2019
Виборці в Румунії на референдумі не підтримали урядову антикорупційну реформу
10:31 27.05.2019
В Румунії відбувся антикорупційний референдум
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
Все новости страны
Турция Турция
09:59 29.05.2019
США не исключат возможности приостановки обучения турецких пилотов на F-35
13:31 28.05.2019
Туреччина може не отримати російські С-400 у червні – міністр оборони
13:15 28.05.2019
На юго-западе Турции произошло сильное землетрясение
09:26 28.05.2019
В Турции ждут российских экспертов для установки С-400
Все новости страны
Украина Украина
12:45 29.05.2019
США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер
12:15 29.05.2019
Аннексированный Севастополь сползает в море
11:18 29.05.2019
ЕС выдвинул Украине 5 условий для получения €500 млн транша
10:20 29.05.2019
В Севастополе намерены изъять земельные участки под строительство трассы «Таврида»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс