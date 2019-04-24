Соединенные Штаты не намерены менять свою позицию относительно непризнания незаконной аннексии Россией Крыма.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине посол Курт Волкер, сообщает корреспондент Укринформа.

«Позвольте мне быть четким - США не признают сейчас и не признают в будущем аннексии Крыма Россией. При госсекретаре Помпео мы ввели долгосрочную политику по отказу от такого признания, мы ввели санкции в результате таких действий, и это не будет меняться », - подчеркнул американский дипломат.

Отвечая на вопрос об отношении к действиям России по милитаризации аннексированного Крыма, спецпредставитель Госдепартамента США отметил: поскольку Россия сейчас физически контролирует территорию полуострова, увеличение ее военного присутствия в регионе не вызывает удивления.

«Если рассматривать ситуацию вокруг Украины и в Черноморском регионе более широко, Россия уже там присутствует. У нее есть собственная береговая полоса Черного моря, у нее есть мощные военные силы, она развернула эти силы на российской территории, на признанной российской территории, окружая Украину. Дополнительное развертывание войск в Крыму не вносит фундаментального изменения относительно российского военного присутствия, которое уже имеется в этом регионе », - сказал Волкер.