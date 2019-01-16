В оккупированной Ялте появится новый "вид" полиции, владеющей иностранными языками

18:15 28.05.2019 0 комментариев Крым

В оккупированной Ялте для "обеспечения безопасности гостей курорта" создадут отдел туристической полиции. 

«Опыт проведения чемпионата мира по футболу позволил апробировать работу туристической полиции, которая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Принято решение о создании в этом году в Ялте отделения туристической полиции из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы», – сказал т.н. "заместитель главы" оккупационного правительства Крыма Игорь Михайличенко, передает Новый день.

Отмечается, что сотрудники турполиции будут владеть иностранными языками, что позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов. Кроме того, Михайличенко сообщил, что с 1 июня по 30 августа в оккупированный Крым командируют 180 полицейских из регионов РФ для обеспечения безопасности курортного сезона.

В качестве дополнительных сил по обеспечению правопорядка решено привлечь представителей общественности из числа казачества, народных дружин, частных охранных организаций, студенчества и молодежи. Стоит отметить, что в обязанности туристической полиции будет входить не только наблюдение за общественным порядком, но и информирование отдыхающих о курортных возможностях Крыма.



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