Дела наладились: Царев за бесценок выкупил два санатория в оккупированном Крыму
|17:45 28.05.2019
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|Крым
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, недавно жаловавшийся на оккупантов в Крыму, отбирающих у него санатории, похоже, уладил проблемы с недвижимостью.
Так, на торгах в оккупированном Крыму Царев выкупил два алуштинских пансионата «Днепр» и «ХИИТовец». Сумма сделки составила 160 млн рублей (65 млн гривен), пишут Факты.
Санатории в оккупированном Крыму Царев взял в аренду в 2015 году. Вложив деньги в ремонт объектов и начав работы по реконструкции, Царев был крайне возмущен, когда в апреле 2019 года оккупационная администрация Крыма решила выставить объекты на торги. Экс-депутат заявлял, что его обманули, а письма в инстанции и попытки судиться оказались безуспешными.
Теперь, как сообщают российские СМИ Цареву удалось выкупить недвижимость. За «ХИИТовец» организаторы торгов просили 60,4 млн рублей, за «Днепр» — 99,9 млн рублей. Кроме зданий, в лот входили инвентарь, оборудование, техника и другие товарно-материальные ценности санатория.
Победителем торгов признано ООО «Ветеран» из Ялты, директором которого является Нина Царева (мать экс-депутата), а учредителем — сам Олег Царев. В планах нового владельца — объединить две здравницы в одну и назвать ее «Феодора».
Напомним, Царев, сбежав из Украины в Москву, позднее получил от оккупантов ценное имущество в Крыму — детский санаторий «Ай-Тодор», располагающийся в бывшем имении Романовых.
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