«Верховный суд» оккупированного Крыма отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении обыска в доме фигуранта «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Тофика Абдулгазиева.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook, пишет ATR.

Известно, что заседание проходило в открытом режиме, Тофик Абдулгазиев принимал в нем участие по видеосвязи из СИЗО в Ростовской области РФ.

«Обвиняемый Тофик Абдулгазиев заявляет отвод «судье». «Суд» отказал. <...> «Суд» отклонил апелляционную жалобу на решение «суда» о разрешении на проведение обыска в доме Тофика Абдулгазиева. Жалобу подавал адвокат Курбединов Эмиль», — говорится в сообщении.

Тофик Абдулгазиев — фигурант «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа). Он был задержан в результате самой масштабной за последние 5 лет облавы ФСБ на крымских татар в Крыму. 27 марта, кроме Абдулгазиева, в Симферополе были задержаны еще 19 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар, позже их незаконно этапировали в Россию.

Как сообщал ATR, 14 мая суд в РФ продлил арест всем 23 крымским татарам, которые были задержаны во время массовой облавы в Крыму. Все они останутся под стражей до 15 августа.

Напомним, 21 мая российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, которых задержала ФСБ в конце марта в оккупированном Крыму.