У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова

16:45 28.05.2019 0 комментариев Крым

У середу, 29 травня, в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону розпочнеться попереднє судове засідання у справі кримського громадського журналіста Нарімана Мемедемінова.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"29 травня 2019 року о 10.00 відбудеться попереднє судове засідання по суті у «справі Нарімана Мемедемінова». Підсудний Мемедемінов братиме участь у судовому процесі по відеоконференцзв'язку із СІЗО-1 м.Сімферополь", - йдеться в повідомленні "Кримської солідарності".

За даними організації, попереднє слухання проводиться в закритому судовому засіданні. Справа знаходилася на етапі досудового слідства.

Нині Мемедемінова взято під варту в СІЗО м.Сімферополь. Запобіжний захід у вигляді арешту продовжено до 15 червня 2019 року. За словами його захисту, на початку червня окупанти етапують Мемедемінова в Ростов-на-Дону, де відбудеться розгляд його справи по суті.

Як повідомлялось, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі анексованого РФ Криму в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук, після якого його затримали і заарештували. Громадського журналіста обвинувачують у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням мережі Інтернет". 29 березня 2019 року в Республіканській клінічній лікарні в Сімферополі Мемедемінову була проведена операція, яку він чекав близько двох місяців.



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