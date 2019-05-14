Доля россиян, рассматривающих аннексированный Россией Крым как место для своего отдыха в 2019 году, существенно сократилась.

К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения, изучив предпочтения и запросы российского туриста, пишет ForPost.

В 2019 году, если бы позволяли силы и средства, на отдых в оккупированный Крым хотел бы поехать 31% граждан РФ, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в медиацентре «Россия Сегодня». Между тем в последние три года, с 2016 по 2018, в Крым хотели поехать 37% россиян.

Эксперт ВЦИОМ отметил, что 31% — это ни много ни мало треть россиян, и этим потенциальным числом туристов важно грамотно воспользоваться.