Все меньше россиян хотят ехать на отдых в оккупированный Крым
|16:15 28.05.2019
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|Крым
Доля россиян, рассматривающих аннексированный Россией Крым как место для своего отдыха в 2019 году, существенно сократилась.
К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения, изучив предпочтения и запросы российского туриста, пишет ForPost.
В 2019 году, если бы позволяли силы и средства, на отдых в оккупированный Крым хотел бы поехать 31% граждан РФ, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в медиацентре «Россия Сегодня». Между тем в последние три года, с 2016 по 2018, в Крым хотели поехать 37% россиян.
Эксперт ВЦИОМ отметил, что 31% — это ни много ни мало треть россиян, и этим потенциальным числом туристов важно грамотно воспользоваться.
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